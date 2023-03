Appi-appi! Sõin hallitavat saia, kas nüüd suren...

Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi tehnilise teabe vanemspetsialist Marianne Gravely ei soovita süüa hallitavat saiaviilu isegi siis, kui visuaalselt nähtav hallitus maha kraapida või ära lõigata. «Pehme toidu puhul on väga lihtne hallitusel laialt ja sügavalt levida,» selgitas ta. Ehk, isegi kui me hallitust ei näe, ei tähenda, et seda seal ei oleks.

Kui viilutatud saia ühes otsas on märgata hallitust, kuid teine ots on visuaalselt puhas, ütleb Gravelyi, et puhast otsa võib hädapärast süüa. Siiski on alati targem olla ettevaatlik. Kui te ei ole kindel, kas saiaviil on ikka hallitusest prii, siis ärge seda sööge. «Õnneks ei ole sai just kõige kallima toiduaine. Minge ja ostke parem uus päts,» ütles Delishile.