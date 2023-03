Tallinna külje alla ehitatakse 150 miljoni eest uusi äripindu

Esimene 3500 ruutmeetri suurune ärihoone hakkab mahutama moto-tehno teenuseid pakkuvaid ettevõtteid sõidukite ülevaatusest hoolduse ja remondini. Hoone teisel korrusel on kontoripindu 640 ruutmeetri jagu.«Tänassilma on juba täna toimiv ning jõudsalt kasvav äripiirkond. Uus teenushoone kannab nime Sinine Maja ja toob piirkonnas täna tegutsevatele ettevõtetele vajalikud teenused käe-jala juurde,» sõnas Restatei esindaja Toomas Kuusk.

Kuigi planeeringute ehitusõigused lubavad äripargi hoonestada kuni 200 tuhande ruutmeetri ulatuses, ei ole see Kuuse sõnul eesmärk omaette. «Soovime äripargist luua sidusa tervikkeskkonna, kus on hea töötada ning kuhu on kliendil mugav tulla, kuna äripark asub lähedal mitmetele elupiirkondadele nagu Laagri, Saue, Keila ja Saku, saavad sest võitu ka piirkonna elanikud,» on Kuusk veendunud.

Sinise Maja ümbruses olevad teed on avarad, maja juurde kuulub rohkelt autode parkimiskohti, jalgrattaparkla, elektriautode laadimispunktid ning nutipinkidega kergliiklusteed. Kogu hoonestus on kavandatud BREEAM sertifikaatidega. «A-klassi energiamärgis ning päikesepaneelid on olemas ka täna nurgakivi saanud Sinise Majal,» ütles Kuusk.