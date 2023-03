Üks teenib ja teine kasvatab lapsi? Kodulaenu taotledes tasub rahaasjad kaaslasega paika panna

«Laenusaajad otsustavad tavaliselt ühiselt vara omanikuks saada, jagades omandi vastavalt kokkuleppele. Harvadel juhtudel võtab laenu ainult üks elukaaslastest ja omanikeks saavad mõlemad, selliselt toimivate juhtude taga on alati loogilised põhjused. Erinevad lahendused on seega võimalikud, kui kõik on selge ja arusaadav, miks just nii,» lisab Pärgma.

Kuigi lepingu järgi peaksid mõlemad laenuvõtjad vastavalt ka laenu tasuma, võib igapäevaelu kujuneda teistsuguseks. Nii mõnigi kord lepitakse kokku, et üks elukaaslane tasub laenumaksed ning teine hoolitseb igapäevakulude eest. Eesti suurimas rahatarkuse kogukonnas Kogumispäevik jagatud kogemuslugusid vaadates selgub, et üpris sageli võtavad selles olukorras naised enda kanda laste ja majapidamisega seotud kulud, mehed aga laenu- ja liisingumaksed. Võib olla ka nii, et naine tasub laenu, aga mees ostab ehitus- ja viimistlusmaterjale ning teeb remonti.

Kõik need variandid võivad perele kokkuvõttes väga hästi sobida, ja need otsused ongi pere enda teha. Ent suhte ja koosoleku lõppemise korral on ohukohaks see, kui selgelt elukaaslased nendest kokkulepetest aru said või suudavad neid hiljem tõestada. Sageli võivad tekkida vaidlused selle üle, kes kui palju tegelikult panustas või mille eest maksis. See elukaaslane, kes ei suuda tõestada, et ta kodulaenu oma osa üldse maksis, peab halvimal juhul pärast suhte lõppemist kulusid kandma.

Kokkulepped kirja