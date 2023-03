Tuntud kinnisvarabüroo laienes Lõuna-Eestisse

«Meie eesmärk on pakkuda lõuna-eestlastele täiemahulist kinnisvarateenust nii vahenduse, hindamise kui ka konsultatsiooni osas,» selgitas Uus Maa Eleveni juhatuse liige Christina Luhamets. «Miks Uus Maa? Olen 15 aastat antud valdkonnas tegutsenud ning näen hästi, et suure tegija koosseisus saame teenuse taset veelgi kõrgemale viia,» lisas ta.

Uus frantsiis tegutseb kogu Lõuna-Eestis. «Nimi Uus Maa Eleven tulenebki sellest, et hõlmatakse 11 erinevat valda: Võru, Rõuge, Antsla, Setomaa, Valga, Tõrva, Otepää, Põlva, Räpina, Kanepi ja Elva. Lõuna-Eesti piirkonna kinnisvaraturg on küllaltki aktiivne ja investorite seas populaarsust koguv ning ka hinnad jätkavad tõusvas trendis. Üüritootlused antud piirkonnas on head ning nõudlus suur,» kirjeldas Luhamets.