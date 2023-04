VAATA NÄITEID ⟩ Lihavõttelaua kaunistamine: ära raiska raha – esimesena tee hoopis seda

Lihavõttekaunistustele mõeldes soovitab sisekujundaja ostunimekirjaga mitte kiirustada – esmalt vaata, mis sul juba kodus ja vanemate või vanavanemate juures olemas on. Vanasti kaunistati lihavõtetel lauda looduslike elementidega, näiteks lina ja kanvaaga, puidust nõude ja metallist söögiriistadega. See meenutab ka praegust sisekujundustrendi. Seetõttu sobivad vanaema erilisteks puhkudeks hoitud heegeldatud salvrätid ja linane laudlina täiuslikult ka sinu lihavõttelauale,» lausus Castro.

Uusi sööginõusid või dekoratsioone ostes on soovitatav valida sellised, mis kestavad aastaid. «Alusta vundamendist, milleks on kvaliteetsed sööginõud, laudlinad ja klaasid, mis sobivad erinevateks tähtpäevadeks, ja seejärel lisa mõned läbimõeldud kaunistused. Kaunistuste valimisel mõtle kvaliteedile ja korduskasutusele. Naturaalseid värve ja materjale on väga lihtne erinevate dekoratsioonidega kokku sobitada ja need ei lähe iial moest,» soovitas Castro.