NÄDALA RESTORAN ⟩ Narvas söömas. Siin on elu, siin on karmat

«Elu või karma? Narva lood». Nõnda on kuraator Rael Artel pealkirjastanud nublu ja Gameboy Tetrise «Für Oksana» laulusõnade järgi Narva muuseumi kunstigalerii püsiekspositsiooni. See on hämmastavalt eripalgeline ja linna ajaloo kohalt hariv kogum kunsti. Suured meistrid kõrvuti asjaarmastajatega, elu idüll sõdadejärgse viletsuse ja kommunistliku utoopiaga.