APRILL ⟩ Aeg võtta ette tööd aias ja toas

Üks esimesi töid, mida kevade saabudes saab aias ette võtta, on viljapuude lõikamine.

Jürikuul ei ole aednikul enam aega käed rüpes istuda. Just nüüd on käes aeg, mil loodus tärkab ja taimed saavad sisse kasvuhoo. Millised tööd tuleks ära teha kõige kiiremas korras, et mitte soodsat aega maha magada?