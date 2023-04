Viski Kaljustel, Kestvus Joost ja teised: need on Tallinna Kammerorkestri lemmikjoogid

H2O ehk teisisõnu vana hea vesi – inimene vajab vett sõltumata sellest, kas ta on Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis. Joogi nimi on pühendusega Vanemuise muusikajuhile. Ühtlasi on see vastukaaluks filmile «Jan Uuspõld läheb Tartusse», sest seekord on siht vastupidine. Tasub meeles pidada, et igasuguse eesmärgini jõudmise edu garanteerib veetarbimine!