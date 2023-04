Kas suudame veel oma toidulaua katta? Vaata, kui suur on meie riiklik toiduvaru!

Põhilisi teraviljaliike ja piimatooteid arvestades toodetakse Eestis teravilja 3,1 ja piimatooteid 1,1 korda rohkem kui neid tarbitakse. Samas enamike teiste põllumajandussaaduste puhul on arvestuslik tarbimine suurem kui kodumaine toodang. Isevarustatuse tase on kartulil 61 protsenti, köögiviljal 38 protsenti ja puuviljal 12 protsenti. Loomakasvatussaadustest on lihal isevarustatus 78 protsenti, munadel 51 protsenti ja meel 90 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Ege Kirsi sõnul peab statistikaamet põllumajandussaaduste koguselist arvestust, kus toodangu ja väliskaubanduse andmete alusel arvutatakse välja ka arvestuslik tarbimine. «Jagades toodangu summaarse tarbimisega võib ligikaudselt arvutada ka Eesti isevarustatust põhiliste põllumajandussaadustega ehk siis protsentuaalselt hinnata, kui palju tarbitust on kodumaise toodanguga kaetud,» selgitas Kirs.

Teravilja ja piimatooteid saame eksportida

Põllumajandussaaduste koguseline arvepidamine katab ainult põhilised teraviljaliigid ehk nisu, rukki ja odra. Nende saak oli 2022. aastal 1,4 miljonit tonni. Teravilja ning esimese taseme töödeldud toodete ehk jahu tarbimine on arvestuslikult umbes 0,45 miljonit tonni. Seega toodetakse neid teravilju meil kokku üle kolme korra rohkem kui tarbitakse. Isevarustatuse tase on neil püsinud üle 100 protsendi juba 15 aastat. Õlitootmiseks kasutatava rapsi osas on toodang samuti suurem kui tarbimine ehk isevarustatuse tase on 150 protsenti.

Ka piimatooteid toodame rohkem, kui on kodumaine arvestuslik tarbimine, seega summaarselt kujuneb piimatoodete isevarustatuseks 113 protsenti. Lisaks piimatoodetele ekspordime veel üsna suures mahus ehk üle 200 tuhande tonni ka toorpiima.

Kartuli isevarustatus on vähenenud