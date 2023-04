Kodus hingematvat konihaisu kannatanud naine leidis aasta hiljem selle õõvastava põhjuse

Naine avastas haisu suurima allika ligi aasta hiljem. Ta vaatas dušikabiini klaasi hoidvasse õõnsasse alumiiniumkonstruktsiooni ja nägi seal peidus tohutul hulgal sigaretikonisid. Nendest vabanemiseks pidi Lang-Malone naine kogu kabiini metallraami lahti võtma. «Me hävitasime praktiliselt kogu dušikabiini, et nende suitsukonide juurde pääseda. See oli äärmiselt tüütu, kuid meil polnud valikut - see oli uskumatult vastik ja me olime meeleheitel,» rääkis naine.

Lang-Malone selgitab oma avastust sellega, et eelmised üürnikud olid sigaretikonide minema viskamiseks liiga laisad, mistõttu kasutasid nad dušikabiini all olevat alumiiniumkonstruktsiooni tuhatoosina.

«Kõige häirivam on see, et rõdu on vannitoast kahe sammu kaugusel ja need tuhanded sigaretikonid visati sellest hoolimata siia,» tunnistas naine.