ÄRA LASE END KÄEST ⟩ 3 tervisehäda, mida sassis kodu tuua võib

Piinav unetus

Kõik üleliigsed esemed, kaasaarvatud nutitelefon, sülearvuti või nutitahvel, tasub öötundideks jätta mõnda teise tuppa. Sa ei ole ise sellest küll teadlik, ent just seadmed ja sinist valgust eritavad nutividinad on peamine põhjus, miks sa ei pruugi und saada. Kui esemeid ei ole võimalik mõnes teises eluruumis hoida, lülita vähemalt telefon enne voodisse minekut lennurežiimile.

Stressinäitajad laes

Ära tee oma elu raskemaks – tead ju isegi, et korralagedusest on võimatu õigel momendil soovitud esemeid üles leida. See omakorda tekitab ärevust, kulmineerudes lõpuks stressi ja unehäirete kujunemisega. Eriti puudutab see pere naispoolt, mehed suudavad segaduse koha pealt lihtsamini silma kinni pigistada.