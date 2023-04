EKSPERT ⟩ Seda Tallinna külje all paiknevat asulat ootab suur kinnisvaratorm

Marek Kirjaneni kinnitusel tuleb tänavune aasta uusarenduste poolest vaene, aga Kiili on üks erand. «Varsti valmib Ikea lähedal Kurnas 20 000 ruutmeetri suurune kaubanduskeskus, mis on sel aastal sisuliselt ainus omalaadne,» ütles Kirjanen.

«Maailma kogemus näitab, et elu läheb Ikea ümber kiirelt käima. Kiilisse on võrreldes teiste Tallinna lähivaldadega veel vähe uusarendusi rajatud, aga need, mis tehti, läksid hästi kaubaks ja trend on kindlasti tõusev. Kiilisse tuleb selgelt elukondlikku kinnisvara järjest juurde,» lisas Kirjanen.