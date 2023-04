OOTAMATU SUURVESI ⟩ Mida teha, kui üleujutused kipuvad vara kallale?

Kui üleujutus on möödas, tuleks enne igapäeva rutiini taastumist veenduda, et see on ohutu. Kindlasti tuleks elektrisüsteemi kutsuda ülevaatama elektrik, kes veendub, et elektri sisselülitamine on ohutu. Samuti tuleks veekahjustusi saanud elektroonikaseadmed võimalusel asendada uutega või olemasolevad enne kasutamist korralikult kuivatada ning testida nende ohutust.

Üleujutuse käigus võib kahjustada saada ka hoone enda konstruktsioon. Seetõttu tuleks peale üleujutust kodus liikudes olla eriti ettevaatlik. Veenduda tuleks selles, et põrandas ja seintes ei oleks auke, ega majas poleks katkiseid aknaid ega muid klaasesemeid. Üleujutuste ajal saab sageli kahjustuse ka joogivee kvaliteet, kuna saastunud vesi võib sattuda nii veesüsteemides kasutavasse põhjavette kui ka koduaias olevatesse veekaevudesse. Seetõttu on soovitatav enne vee kasutamist kontrollida selle kvaliteeti.

Võta ühendust kindlustusandjaga

«Üleujutusohuga piirkondades elavatel inimestel soovitatakse tutvuda oma kodukindlustusega ja veenduda, et see katab ka üleujutusriski, mis on üleujutuse kahjude korral ainus abivahend. Kui alles tutvud erinevate kindlustuspakkumistega, on oluline veenduda, et kindlustuskaitse hõlmaks ka kolimis- ja rendikulusid, kui teie enda kodu vajab peale kahjustusi remonti. Samuti ei tasuks unustada varakindlustust, sest vesi võib kahjustada lisaks majakonstruktsioonile ka mööblit, riideid, elektriseadmeid,» soovitas Nikolajev.