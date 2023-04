MAITSE JÄÄB ⟩ Aastaid muutumatuna püsinud Geisha šokolaadi retsept uueneb

Retseptimuudatused on tarbijate jaoks teatavasti tundlikud teemad. Nüüd selgub, et pagari- ja kondiitritooteid tootev ettevõte Fazer asendab ühe Geisha šokolaadi retseptis oleva palmiõli kakaovõi vastu. Palmiõli lisati Geisha koostisesse 1998. aastal, mil toonase šokolaadi koostises olnud maapähklivõi asendati palmiõli ja sheavõi seguga.

Ettevõte lubab, et klassikaks saanud šokolaadi maitse ei muutu ka juhul, kui muutub selle retsept. Ühtlasi kinnitab Fazer, et uue retseptiga šokolaad on läbinud ka kõik nende korraldatud maitsetestid.