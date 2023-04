KOPP MAAS ⟩ Raemõisa elukvartali teise etapi ehitus läks käima

Reterra Estate müügiarendusjuhi Kaspar Markuse sõnul üle 30 protsendi teise etapi korteritest on juba müüdud, mis vaatamata mõnevõrra keerulisele turuolukorrale tähendab seda, et Raemõisasse rajavate kodude asukoht, miljöö ja kvaliteet on tabanud õiget sihtrühma.

Raemõisa elamud on kujundatud koostöös PIN Arhitektidega, majades on kahe- kuni viietoalised korterid ja kõikidel korteritel on rõdu või terrass. A-energiaklassi hooned on varustatud päikesepaneelidega. Raemõisa uusarendus on energiatõhus ning toob endaga kaasa väiksemad haldus- ja ülalpidamiskulud. Majade vahele on arvestatud piisavalt ruumi, mis tagab elanikele privaatsuse, aga ka mängu- ja puhkealad ning mugavad parkimisvõimalused. Lähedal asuv kergliiklustee soodustab liikumist nii jalgsi kui rattaga.