EKSPERT PURUSTAB ⟩ 8 kodulaenu müüti, mida ei tasu päris tõepähe võtta

3. Pank saab kodulaenu maksed kinni pidada ka minu teises pangas asuvalt arvelduskontolt.

Teoreetiliselt on see võimalik, kuid sellist tehnilist lahendust pole kodulaenu pakkuvad pangad Eestis välja arendanud. Seetõttu ei saa ükski pank praegu teises pangas asuvalt kontolt sinu kodulaenu makseid kinni pidada.

Samas on võimalik tasuda teistest pankadest näiteks liisingu ja järelmaksu kuumakseid, sest nende puhul kasutatakse automaatse laenumakse kinnipidamise asemel püsimaksekorraldusega e-arveid. Need ei pea laekuma samasse panka, kus vormistati liisingu või järelmaksu leping.

Pangad ei kasuta kodulaenumaksete puhul e-arveid peamiselt seetõttu, et tavaliselt on need liisingu või järelmaksu kuumaksest oluliselt suuremad. Kuna kodulaenumaksete õigeaegne tasumine on väga tähtis nii kliendi kui ka panga jaoks, on turvalisem ning odavam, kui pank saab selle summa ise kliendikontolt kinni pidada. Nii ei teki ka juhuslikke võlgnevusi.

4. Laenuga ostetud korter ei kuulu mulle, vaid hoopis pangale.

See väide ei vasta tõele. Korter kuulub sellele isikule, kes on kinnistusraamatusse kantud korteriomandi omanikuna. Seega korteri ostjale. Asjaolu, et võtsid korteri ostuks pangast laenu, ei tee finantsasutust korteri omanikuks.

Karin Ossipova. Foto: Ardo Kaljuvee

Pangalaenuga ostetavale korterile või majale seab notar laenu andnud panga kasuks hüpoteegi ehk kinnispandi. See annab laenuandjale tagatise, et kui laenu kokkulepitult ei tagastata, on hüpoteegipidajal õigus nõuda kinnisasja müüki.