APRILL AIAS ⟩ On tagumine aeg vaadata üle puude ja põõsaste talvekahjud

Alusta sellest, et lihtsalt seisad ja naudid kogu seda ilu kevadise linnulaulu saatel. Ja siis, kindad kätte ja oma elamuste aeda looma! Hortese aiandi tublid rohenäpud selgitavad täpsemalt, kus ja millest algust teha.

Aias

Värskenda aeda riisumisega, vabasta aiapind lumevajutisest ja muld talvisest prahist. Vabasta ka varjutatud taimed kangaste alt. Tee seda pilvise ilmaga, et taimed saaks veidi kohaneda.

Aiakäärid on sel kuul tööriist number üks! ning lõigata tagasi need taimed, kes seda vajavad, või need taimed, kelle kuju vajab parandamist.