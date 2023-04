RAHVAS ON RÄÄKINUD ⟩ 2022 aasta parimad gluteenivabad tegijad on selgunud

Prisma Peremarket AS pälvis konkursil «Parim gluteenivabu tooteid müüv kauplusekett 2022» tiitli. Prisma puhul kiitsid tarbijad poeketi gluteenivabade toodete sortimenti nende head leitavust ning selget ja eristuvat gluteenivabade toodete märgistussüsteemi. Antud kategoorias toodi mitmeid kordi välja veel ka Selveri, Rimi ja Coop toidupoode.

«Parim gluteenivabu tooteid müüv kodupood 2022» kategooria pani kinni Veskimöldres asuv Veski Market, kus on gluteenivabad tooted alati saadaval.

«Parim välismaine gluteenivaba toode 2022» on Incola erinevad saiad ja kuklid. Tooteid kirjeldatakse kui väga hea maitse ja tekstuuriga saiasid ja kukleid, mis on pehmed ning ei meenuta oma tekstuurilt «saepuru».

Veel toodi välja mitmel korral Schäri erinevaid jahusid, Bezgluten erinevaid tooteid, Sunnuntai gluteenivaba nisujahu, Semperi ja Peak’s Free From tooteid.

Gluteenivaba toitlustajatena toodi välja veel: BiPa ja Priileib, Imavere Alexela, Saiapesa koduköök, Oivaline kohvik, GO spa restoran, Daily kohvikud, Healthy Sweets by Polina, NOP. Gluteenivaba uustulnuk kategoorias mainiti veel: BiPa ja Priileib, Healthy Sweets by Polina, Mönus juusturull ning Saiapesa koduköök.