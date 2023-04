BALTI MANUFAKTUUR ⟩ See kõik on varsti ajalugu! Endisest puuvillavabriku alast sünnib pealinna uus gravitatsioonikese

«Unistus ja nägemus on see, et sellest tekiks multifunktsionaalne linnaruum, kus saab elada, süüa, magada mängida,» ütleb kinnisvaraarendaja Hepsor juh Henri Laks ja lisab, et endises tööstuspiirkonnas saab hõlpsamini ka linnaruumi tervikarengut mõjutada. «Väga loodame, et see kontseptsioon – elu ja äri – et see läheb siin kenasti tööle.»