IDÜLL ⟩ Maalilisel järvel elava paari kodu teeb kadedaks

Elektrit toodavad nad kas päikesest või propaanist. Sarah räägib, et nende külmik töötab põhiliselt propaani peal, et ülejäänud tehnika saaks päikeseenergial töötada. Toitu valmistab paar gaasipliidil. Järvel elamisega kaasnevad omad mured ja ohud, näiteks ilm. Fontana järv on paisjärv ning sel võivad tekkida lained, mis võivad parvkodu uppi ajada. Sestap on neil elutoas oma ilmajaam, et olukorda jälgida.