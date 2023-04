ÜLE 150 UUE KODU ⟩ Uus-Järveküla elurajooni ehitus on alanud!

«Saime ehitusloa vabariigi aastapäeva paiku viimaks kätte. Tänase seisuga on kopp maasse löödud ja kümnete oma uue kodu valmimist ootavate inimeste soov on järgmisel aastal täitumas,» sõnas Uus-Järvekülat arendava Invego juht Kristjan-Thor Vähi viidates, et juba üle 50 kodu on tänaseks broneeritud.