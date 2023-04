Luksuslik prükkar: mees kolis protestiks kinnisvarahindade kalliduse vastu väga erilisse prügikonteinerisse

28-aastane Harrison Marshall on muutnud Kagu-Londonis asuva prügikonteineri mugavaks koduks, kus ta on elanud alates jaanuarist. Kunstnikuna leiba teeniv mees rääkis My Londonile, et kollasesse prügikonteinerisse kolimisega teeb ta omamoodi avalduse, juhtides tähelepanu elukallidusele Londonis.