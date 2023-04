KODUD RAHAKS ⟩ Tänases osas on korteriomanik Evi valmis kas või pimesi Merlinit usaldama

Ainus, mis Merlinile seekord tõeliselt muljet ja inspiratsiooni pakub, on korteris hästi renoveeritud palksein. Väikese puust linnale Tartule väga iseloomulik element meenutab samas ka maakodu ja just selle poole plaanid tüürivadki. Kuigi võib tunduda, et lillelised tapeedid just maakoju sobida võiksidki, on nende disain siiski ajale jalgu jäänud. Korteriomanik Evi on valmis aga kas või pimesi Merlini kõiki plaane usaldama ja asub seinakatte maha kiskumisega esmajoones tööle.