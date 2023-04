KORTERIÜHISTE LIIT ⟩ Kuidas koostada korrektselt üldkoosoleku päevakorda?

Kevad on ikka olnud korteriühistutele üldkoosoleku pidamise aeg ja Eesti Korteriühistute Liidult küsitakse nõu, kuidas koostada korrektselt üldkoosoleku päevakorda, kui on kindel soov otsused vastu võtta ja ellu viia.

«Korteriühistu üldkoosoleku päevakorra väljatöötamine on tegelikult suur töö. Minu soovitus on, et mida rohkemgi otsuseid sel üldkoosolekul vastu võetakse, seda kasulikum,» kõlab Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi soovitus EKÜL ajakirjas Elamu.

«Oluline on aga küsimused püstitada seaduslikult ning korrektselt, eriti puudutab see maja rekonstrueerimise jaoks vajalikke laenuotsuseid – sel puhul soovitan kindlasti ka pangaga konsulteerida.»

Mardi sõnul on levinud praktika, et hulk küsimusi paigutatakse päevakorrapunkti «Muud küsimused» alla. «Tegemist on küll täiesti pädeva päevakorrapunktiga, ent tuleb arvestada, et selle punktis ei saa otsuseid vastu võtta. Nii et kui tarvis on üldkoosoleku otsust, tuleks küsimus eraldi ka päevakorras välja tuua,» soovitab Mardi.