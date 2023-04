MITU PÕLVKONDA ⟩ Sisekujundaja annab nõu, kuidas sisustada vanaema-vanaisa tuba

Mõnusa puhke- ja lugemisnurga saab luua tugitooliga, mida valides tuleb jälgida, et see oleks eakale sobilik. «Tool peaks olema ergonoomiline, et vanemal inimesel oleks lihtne püsti tõusta, ja see peaks ka selga toetama. Samuti on oluline käetugede kõrgus,» ütles Castro. Soovi korral võib toolile lisada toolikatte. See pikendab tooli eluiga ja aitab ka sisekujundust värskendada, sest üht värvi toolikatet teise tooni vastu välja vahetades saab kogu ruum uue näo.