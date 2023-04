Müügil on maja, kus suri Aaron Carter - kuulutuses on oluline lisamärkus

Maja pindala on 380 ruutmeetrit. Selles on seitse magamistuba ja neli vannituba, graniidist töötasapindadega köök ja kaminaga elutuba. Lisaks peahoonele on territooriumil ujula ja spaa-ala. Kinnisvaramaakler Christie M. Limpus lisas, et objekti vastu on huvi tundnud juba viis potentsiaalset ostjat. Agent usub, et maja müüakse juba lähiajal algselt märgitud hinnaga.