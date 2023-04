Plaksumais tuleb kotis, mis on kaetud perfluoroalküülkemikaalidega (PFA). Tegemist on mürgise kemikaalide klassiga, mida kasutatakse hoidmaks plaksumais kotis värske. Kuid need samad kemikaalid, mis kaitsevad maisiterasid keskkonna eest, imbuvad ka maisi enda sisse. Need kemikaalid lagunevad aeglaselt ning võivad organismi koguneda, mis pole kõige tervislikum.