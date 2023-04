UUS MAITSEELAMUS ⟩ Eesti toidutootjad panid seljad kokku, et tuua turule seninägematu koorejäätis

Kohukese jäätis tuli müügile 1. aprillil ning see info hakkas naljapäeval levima ka sotsiaalmeedias, mil paljud arvasid, et tegemist on huumoriga. «Kinnitan, et tegemist ei olnud aprillinaljaga. Üllatusmomendi pakkus see nii meile kui ka kaupmeestele, sest toode sai otsa esimestel päevadel mitmest poest,» rääkis AS Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre.