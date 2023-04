PILDID ⟩ Eesti parimaks tehasemajaks kuulutati Norras püsti pandud kortermaja

Tehasemaja konkursi parimad kuulutati välja 5.aprillil ehitusmessi avamise raames.

Kodumaja juhatuse liige Indrek Rehme lausus, et Aasta Tehasemaja konkursi võit kolmandat aastat järjest on tunnustus, mis kindlasti annab meeskonnale juurde vajalikku usku jätkata piiride nihutamist. «Kodumaja ning kogu Eesti puitmajasektor on alati üritanud laiendada piire, mis puidu ja tehaselise ehitusviisi juures on võimalik.»

Rehme sõnul on hea meeskond ja usk oma tegemistesse faktorid, mis viivad meid edasi. Rehme lisas, et Aasta Tehasemaja konkurss ei ole ainult üldvõitja triumf – tunnustust väärivad ka kõik teised heade kolleegide tööd juba ainuüksi fakti pärast, et osalejaid oli kokku 25 ning projekte lasteaiast korruselamuteni, Eestist Ameerika Ühendriikideni.

«See näitab kogu meie sektori mitmekesisust, mis tänu konkursile jõuab ka laiema üldsuseni ning aitab tutvustada puitu kui ehitusmaterjali ning tehaselist ehitusviisi kui huvitavat karjäärivalikut. Aitäh Kodumaja meeskonnale projekti elluviimise eest, Eesti Puitmajaliidule ladusa konkursikorralduse ning headele kolleegidele ja konkurentidele tiheda konkurentsi eest,» kiitis Indrek Rehme.