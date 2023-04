NÄDALA RETSEPTID ⟩ Kuidas teha lihtsat pashat ja kihilist kohupiimadesserti?

Vaarikamakroonid ja pähklipuistega šokolaadirattad, mitmekihilised tordid ja ülemöödunud sajandi Pariisis sündinud luksuslik Saint-Honoré kook – see on vaid näputäis Merle Jakobsoni hõrgust prantsuspärasest kondiitrikunstist, mida ta oma helerohelises Tähtvere-köögis maiasmokkadele tellimise peale küpsetab, saatjaks mängimas klassikaline muusika. Vähe sellest, praeguseks jagab Pariisi kuulsas Le Cordon Bleu kokakoolis kondiitriks õppinud ja Tartus oma väikeses Merlette magusaäris askeldav naine maiusetarkust ka kondiitrikoolitustel. Lisaks kuulub ta desserdimeistrina kokkade võistkonda, mis esindab Eestit järgmisel aastal Saksamaal kulinaariaolümpial. Tema kamamakroone said maitsta tänavuse presidendi vastuvõtu külalised.

Seejuures on inglise filoloogi haridusega naine elanud kümmekond aastat Luksemburgis ja töötanud Euroopa Komisjonis tõlkijana. Aga magusad unistused tõmbasid rohkem, nii et juba Luksemburgis küpsetas ta kohalikule eestlaskonnale uhkeid torditeoseid, küll hilisõhtutel ja öösel, küll nädalalõppudel. «Armastan ise magusat, küllap on ka vanaema ja isa küpsetamispisik mind eeskujuna palju mõjutanud. Sain aru, et just see paneb mu silmad särama,» räägib Merle, miks magusamaailm loogilise jätkuna lõpuks ka tööelus võitis. Vabal ajal küpsetamine asendus kondiitritööga.