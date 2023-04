Kui üks uks sulgub, avaneb teine. Täpselt nii juhtus mereäärses Neeme külas. Samal märtsipäeval, kui üks põhjaranniku seniseid restoranipärle, Michelini restoranijuhi soovitustesse jõudnud Ruhe teatas nukralt, et suleb kehvade majandusolude ning kõrge tooraine- ja elektrihinna tõttu uksed, kuulutas sama küla Wana Kala kõrts, et on ärganud talveunest ja pakub nädalavahetustel jälle süüa.