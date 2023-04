Miljonäri pihtimus: mu vanemaid huvitab ainult mu rikkus, seega valetan end vaeseks

Väidetav miljonär kirjutab, et varjab aktiivselt oma rikkust pere eest, üürides väikest korterit, kus teeskleb elavat, kui vanemad ja teised sugulased külla tulevad. Anonüümseks jäänud isik kirjutas, et tema vanemad hakkasid kahtlustama, et nende laps on üsna jõukas, kui said teada, kui palju ta oma esimesel töökohal teenis. Ta väidab, et vanemad hakkasid rikkurilt kingitusi ja muid finantshüvesid nõudma, mis ei tundunud tema jaoks õiglane.