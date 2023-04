SUUR MARI ⟩ Õuetomat mulda!

Tomatisorte on kahesuguseid: ühed võiksid põhimõtteliselt lõputult pikkusesse kasvada ja sobivad seetõttu kasvuhoonetesse tugede najale. Need on indeterminantsed sordid, mida kasvatatakse ühevarrelisena ning millel murtakse ära kõik lehekaenaldesse kasvavad külgharud. Selline tomat kannab vilju kogu kasvuaja. Determinantsed sordid on aga madalamad, üldjuhul kasvavad nad kuni kindla kõrguseni ning rohkem neile õisi ega vilju juurde ei kasva. Kasvukujult on nad pigem põõsjad ning nendelt külgharusid ei eemaldata. Just viimaste poole tasubki vaadata, kui on soov kasvatada tomateid rõdul, aknal või avamaal lageda taeva all.