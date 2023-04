VAATAMISVÄÄRSUS ⟩ Haapsalus avati aastakümneid suletud olnud Marienholmi poolsaar

Eelmisel nädal avas Scandium Kinnisvara Haapsalus Marienholmi poolsaarel/Krimmi holmil piirkonda kajastava ajaloonäituse. Krimmi holm on aastakümneid olnud suletud poolsaar Haapsalu linnas. Nüüdsest on piiravad väravad eest võetud ja kõigil huvilistel on võimalik poolsaart omal käel avastada. Püstitatud infotahvlid räägivad holmi väärikast ajaloost ja lähitulevikus poolsaarele kerkivast uuest elukeskkonnast.