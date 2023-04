Taim heidab hinge? See oluline tõde toataimede kohta unustatakse tihti ära

Kui sinu toataimel ei lähe hästi, siis ilmselt oled selles süüdi ilmselt sina ise. Ülekastmine, liiga vähe valgust, vana muld, pisike pott jne – need on kõik inimese korraldada ja lahendada. Kuid isegi siis, kui oled teinud kõik õigesti, võib taim surra ning põhjus on üsna loogiline.