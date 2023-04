PILDID ⟩ Unusta linnakära! Tallinna külje all on müüa ülimõnus pesapaik

Pakkumine sisaldab 1675 ruutmeetrist kinnistut ning sellel asuvat peamaja, kuuri ja koerakuuti. Mõnusalt hubase peamaja esimesel korrusel on esik, töötuba, elutuba, duširuum-WC ja köök. Korrus ülevalpool on kaks magamistuba, millest ühest on omakorda pääse rõdule. Maja ühes küljes on katusealusega terrassiala ja maja taga avatud terrassiala.

Maja seinad on ehitatud palkidest, katust ehib profiilplekk, mille all on omakorda laastkatus. Maja siseseinad on samuti palkidest ja vahelagi on puidust. Plaatvundament on väliskülgedest soojustatud.