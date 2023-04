KESKKONNAAGENTUUR ⟩ Milliseks kujunes tänavune suurvesi ja kas Eestit ähvardab varsti üleujutuste oht?

Kui Pärnu jõgikonna jaamade mudelprognoos normaliseerus peale reaalsete tippude saabumist, siis Tartule ennustas see jätkuvalt kriitilise veetaseme ületamist. Meile tähendanuks see, et ülikooli-linnale tuleb anda hoiatus. Samal ajal oli veetaseme tõus juba aeglustumas ja oli selge, et kriitilist veetaset Tartus ei tule. Kriitilise veetasemega (254 cm üle Tartu hüdromeetriajaama graafiku nulli) hakkavad Tartus kesklinnas parema kalda kõnniteed vee alla jääma. Pool meetrit veetaseme tõusu lisaks, nagu juhtus 2010 ja 2011 ja Tartu vanglast saab saar. Tartu linnas Emajõel alustati veetaseme mõõtmisega juba 1867. aastal ning samal aastal mõõdetud rekordilist veetaset – 373 cm – pole seni ületatud.

Võru linna ähvardab üleujutusoht!

Küll aga kerkis samal ajal hoogsalt Tamula järve veetase ja vaikselt hakkas üleujutuse oht ähvardama Võru linna. Kuigi Roosisaare hüdromeetriajaamas on samuti määratud kriitiline veetase – see on veetase, millest alates järve vesi väljub rannaalalt ja ähvardab linnatänavatele tungida ning Keskkonnaagentuuril on kohustus anda sel juhul hoiatus – siis mudelprognoosi meil Tamula järvele pole. Teadmata, kui palju on veel Haanjamaa metsade alla lund jäänud, võis Roosisaare jaama veetaseme tõusu gradiendist aimata ohtu. Neljal järjestikusel ööpäeval +12 cm veetaseme tõusu tähendas samas tempos jätkudes, et Võru linna tabab peatselt üleujutus. Mina, hüdroloogiaosakonna juhataja, olin vaid nädal varem andnud kohalikule ajakirjanikule intervjuu, et üleujutusohtu me sellekevadisest suurveest ei oota…