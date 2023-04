EESTI RENOVEERIB ⟩ Korteriühistute renoveerimiseks mõeldud 80 miljonit läks päevaga

Reinsalu lisas, et esialgu on tegu siiski vooru peatamisega. «Kuigi taotlusi tuli päevaga palju, ei ole veel teada, kas need ka toetuse tingimustele vastavad. Seega nii mõnedki esitatud taotlused ei pruugi toetuse otsust saada ning sealt vabanevad vahendid, millega saame vooru taas avada. Kokku on korteriühistutele toetusteks vahendeid 330 miljonit, seega need, kes praegu taotlust esitada ei jõudnud, saavad seda teha hiljem,» täpsustas ta.

Kuna üle Eesti on vaja korda teha ligikaudu 14 000 korterelamut, on iga maja kordategemine võrdselt oluline ning positiivsena esitati taotlusi erinevatest Eesti piirkondadest. Senised renoveerimised on tõestanud, et korterelamu tervikliku rekonstrueerimise tulemusel väheneb kütteenergia tarve keskmiselt 52 protsenti. Kuna majad on erinevad, siis võib tegelik sääst olla suurem, kõik oleneb maja tehnilisest olukorrast, tehtud töödest ja meetodist ning ka elanike harjumustest. Ühistu juhid on jaganud ka kogemusi, et täies mahus renoveeritud hoones säästetakse võrreldes renoveerimiseelse ajaga küttekuludelt koguni kuni 70 protsenti.