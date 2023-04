VÕTA EESKUJU ⟩ Sellised on meie rahva täiesti tavalised hruštšovka köögid, kus kogutakse liigiti biojäätmeid

«Kodudes tekibki kõige rohkem pakendi- ja biojäätmeid – biojäätmeid umbes kolmandik kodusest jäätmetekkest, pakendijäätmeid isegi umbes 40%. Segaolmejäätmeid keegi üle ei sordi – see on võimatu, sest biojäätmed selle sees rikuvad kõik muu. Seetõttu ongi eriti oluline saada segaolmejäätmevoost välja biolagunev jääde, sest see on materjal, mis hakkab käärima ning tekitab prügimäkke ladestamisel kasvuhoonegaase, samas kütusena kasutamisel ka ei põle,» selgitas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Nagu ka nimi ütleb – biolagunev – hakkavad need jäätmed lagunema ja tekitavad prügilates kasvuhoonegaase. Samas on biolagunevad jäätmed probleemiks ka segaolmejäätmete põletamisel, sest biolagunevad jäätmed on n-ö märjad ega põle.

«Biojäätmete liigiti kogumise diskussioonis on kõlama jäänud ka mitmeid müüte – näiteks, et jäätmete liigiti kogumine võtab palju ruumi või et biojäätmete eraldi kogumine paneb need haisema. Kahjuks ei näita pilt küll lõhna, kuid need kodud, kust meie galerii pildid pärinevad, võivad kinnitada, et biojäätmete eraldi olev ämber, kott, kauss või tops ei aja jäätmeid kiiremini haisema. Küsimus on ainult tahtmises: me kas otsustame teha väikese sammu keskkonna heaks või otsustame seda mitte teha. Lisaks: kui biojäätmed on segaolmejäätmete sees, siis hakkavad nad ju ka seal haisema lõpuks. Biojäätmete liigiti kogumisel ei teki haisu kuidagi rohkem,» lisas Rüütelmann.