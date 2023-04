SUPERTOIT ⟩ Teadlased leidsid veel ühe hea põhjuse, miks rohkem brokolit süüa

Pittsburghi Lastehaigla andmetel on väga oluline, et peensool oleks hästi toimiv, sest see teeb seedimise käigus suurema osa tööst.

Teistes uuringutes on leitud, et rohkem ristõieliste köögiviljade, nagu brokoli, söömine võib aidata vähendada vähktõve ja 2. tüüpi diabeedi esinemissagedust.

«Me kõik teame, et brokoli on meile kasulik, aga miks? Ent mis juhtub organismiga, kui me brokolit sööme?» kirjutas uuringu juht Gary Perdew. «Meie uuringud aitavad avastada mehhanisme, kuidas brokoli ja teised toidud on hiirte ja tõenäoliselt ka inimeste tervisele kasulikud. See annab kindlaid tõendeid selle kohta, et ristõielised köögiviljad, nagu brokoli, kapsas ja rooskapsas, peaksid moodustama suurema osa tavapärasest tervislikust toitumisest.»