STATISTIKA ⟩ Suure osa veekahjude taga on just selle detaili purunemine

«Survevoolikuid näeme kodus mitmel pool, sest nende abil ühendatakse nii segisteid, pesumasinaid ja nõudepesumasinaid kui ka soojaveeboilereid, seetõttu on iga kodu veetorustikus nõrku kohti, mille seisukorral tuleb veekahjude ennetamiseks kindlasti silma peal hoida,» ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk. «Veelekked on kõige sagedasemad kodukindlustuse kahjujuhtumid ja halvimal juhul võib ühest veelekkest tekkinud rahaline kahju ulatuda kümnete tuhandete eurodeni,» toonitas Habakukk.

AS-i Onninen Eesti sanitaartehnika lahenduse juhi Ivar Pilve sõnul võib veelekete oht tekkida juba siis, kui kodus tehakse torutöid. Sageli juhtub, et valitakse teiseks otstarbeks mõeldud või vale pikkusega survevoolikud või siis paigaldatakse need valesti. «Survevoolikud näiteks boilerile, kööki või kodumasinatele on erinevad, sest nende temperatuuri- ja survekindlus on erinev,» tõi Pilv välja. «Niisketes ruumides tuleb alati kasutada voolikuid, mille liited ja punutis on korrosioonikindlad.»