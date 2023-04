KÕVA SÕNA ⟩ Eesti teadlased töötasid välja meetodi kohese energiamärgise määramiseks

DigiAuditi energiatarbe ja õhu kvaliteedi jälgimine ning järjekestev analüüs näitab täpselt, kuhu energia kulub. See analüüsib hoonete energiakasutust ja sisekliimat, tuvastab ebakõlasid ja võrdleb hooneid omavahel. Lahendust on senini kasutatud Tallinna ja Tartu haridushoonetes ning TalTechi linnakus.

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori ning DigiAuditi pilootprojekti juhi, professor Jarek Kurnitski sõnul seisneb lahenduse ainulaadsus ja uuenduslikkus reaalajas energiamärgise määramises.

«Hoonete energiatõhususe parandamine on meie ühiskonna süsiniku jalajälje vähendamise seisukohalt ülioluline, kuna hooned moodustavad 40 protsenti meie energiakulust. Selliseid lahendusi, mis suudavad mõõta hoonete energiatarvet ja sisekliimat on maailmas mitmeid. DigiAuditi platvormi teeb unikaalseks aga see, et see annab hoonete omanikele ja halduritele võrreldava ülevaate kogu portfelli erinevate hoonete tegelikust energiakulust ning samuti sisekliima kvaliteedist,» selgitas Kurnitski.

Lahenduse turule toova ettevõtte Thinnect juhi Jürgo Predeni sõnul on DigiAuditi puhul tegu teadusliku tippsaavutusega, millele turul täna konkurenti pole. «Tänapäeval ei hooma ükski hoone haldur täpselt, kuhu energia kulub, kuna hooned on nii keerukad ja nende toimimine muutub ajas. Siin on DigiAuditi lahendusel oluline roll - see aitab aru saada, kuhu energia kulub ning kuidas seda kulu vähendada,» täpsustas Preden.