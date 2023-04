KUSTUTA OMA ISU ⟩ Wolt muudab Tallinna teenuse ööpäevaringseks

Öötundidel töötamise vastu tunnevad huvi ka kullerid

Huvi ööpäevaringse teeninduse vastu on tarbijate kõrval tundnud ka kuller-partnerid. «Juba mõnda aega on kullerid uurinud, kas plaanime võimaldada ka öötundidel töötamist. Seda eelkõige seetõttu, et üldiselt on öösel linn ja liiklus rahulikumad,» avaldas Ristal, kelle sõnul on laiendus just paljudele kulleritele hea uudis, sest tänu sellele muutub nende töö veelgi paindlikumaks.