KINNISVARAPORTAAL ⟩ Korterite hinnad ei taha allapoole tulla ja vist ei tulegi

Tallinna korterite keskmine müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE oli tänavu märtsis 3463 eurot ruutmeetri kohta. Aastatagusest on see küll 10 protsenti rohkem, kuid enam-vähem samas vahemikus, 3400–3500 eurot ruutmeetri kohta, on pakkumishind püsinud juba alates 2022. aasta juunist.

«Korterite müügipakkumiste hind portaalis KV.EE jäi mullu suvel paigale, mil korteriostjate suur ostuind rauges. Ostuhuvi kahanemise tagamaa oli ülespoole keriv euribor, samuti energiahindade ja kättesaadavuse suured küsimärgid, mis meid mullu suvel-sügisel painasid,» selgitas Teslon.

Korterite müügipakkumiste hindadega analoogselt on korteritehingute keskmine hind jäänud paigale tammuma. Tallinna korteritehingute keskmine hind on maa-ameti andmetel alates 2022. aasta maikuust olnud enamuse ajast vahemikus 2900–3000 eurot ruutmeetri kohta. Vaadates andmeid aga näiteks Tallinna linnaosade või korterite vanuse alusel, on näha, et tehingute hinnad on tipust langenud 10–15 protsenti.

«Nii nagu korteritehingute keskmise hinna püsimine, on ka korteripakkumiste hinna paigalmarss näiline. Samaväärse Tallinna korteri tehing tehakse praegu tipphindadest kümmekond protsenti madalamalt. Korterite pakkumishindadele on aga iseloomulik vähene paindlikkus allapoole. See tähendab, et klienti proovitakse esmalt meelitada kõrgema hinnaga. Läbirääkimiste käigus on aga kinnisvaramüüja valmis enda hinnaootuseid vähemaks korrigeerima,» analüüsis Tarvo Teslon.

Tallinna kui Eesti kinnisvaraturgu vedava piirkonna kevad on andnud lootust, et talvine turu külmumine oli ajutine. Maa-ameti andmetel tehti tänavu märtsis Tallinnas 829 korteritehingut, mida on rohkem, kui on Tallinna ajalooline keskmine korteritehingute arv. Samuti on uute korterite turul varasemast rohkem liikumisi.