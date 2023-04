OLULINE INFO ⟩ Valmisid päästeameti soovitused keldrite varjumiskindluse parandamiseks

«Paljude kortermajade keldrites saaks varjuda, kuid ruumid vajaksid korrastamist või ka ehitustöid, et neid varjumiseks sobilikuks kohandada. Tänu TalTechi analüüsile teame nüüd, kas või milliseid töid teatud tüüpi ehitised varjumiskindluse parandamiseks vajaksid,» selgitas päästeameti varjumise nõunik Sten-Patrick Kreek.

Eestis on ligi 50 000 kortermaja (sh ridaelamud ja paarismajad), milles elab üle 900 000 elaniku. Seega on väga suur hulk elanikke, keda võivad kriisiolukorras tabada mitmed probleemid. Korteriühistutel on oluline roll nii varjumise võimekuse suurendamisel kui ka üldise kriisikindluse parandamisel.