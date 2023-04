Lidlist saumikseri ostnud klient: pärast selle kasutamist oksendasime

Kliendi sõnul ostis ta Lidlist 2021. aastal saumikseri SilverCrest SSM 350 B1. SilverCresti näol on tegemist Lidli enda kaubamärgiga, mis toodab kodutehnikat. Klient kurdab Leedu väljaandele 15min, et masin eritas kasutamise ajal määrdeaineid, mis põhjustas talle ja tema perekonnale mürgituse. «Pärast saumikseri kasutamist oksendasime. Me ei tea, palju me seda õli märkamatult sõime,» kirjutas klient väljaandele.

Lidl Lietuva avalike suhete esindaja Lina Skersytė ütles 15minile, et antud saumikseri mudel oli neil müügil 2021. aastal. Küsimuse peale, kas on võimalik, et antud toodet on ka hiljem müüdud, vastas ettevõtte esindaja, et on võimalik, et mõned laojäägid on hiljem maha müüdud. Siiski kinnitas esindaja, et peale 2021. aastat pole konkreetne mudel neil sortimendis olnud. Veel lisatakse, et selline kaebus on esmakordne ning ettevõte suhtub sellesse täie tõsidusega.