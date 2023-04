UNUSTA VESI ⟩ Soome kokk jagab kõige kiiremat moodust munade värskuse kontrollimiseks

Muna värskuse kontrollimiseks tuleb see külma või leigesse vette tõsta ning jälgida selle asendit vees. Kui muna vajub põhja, on kindlasti tegemist toidukõlbuliku munaga. Kui muna tõuseb põhjast vaid veidi kõrgemale, tuleb muna esimesel võimalusel ära süüa. Vee pinnale hulpima jäänud muna on aga ilmselt juba riknenud ning kõhutäiteks see enam kõlba.