MAMMA MIA ⟩ Itaallaste püha roa loomise au ei kuulugi neile?

Märtsi lõpus teatasid Itaalia kultuuri- ja põllumajandusministeerium, et on ühiselt esitanud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandidaadiks terve Itaalia köögi, kuid seda varjutab väide, et riigi ühe kuulsaima roa leiutamise au kuulub kaudselt hoopis ameeriklastele.

Parma ülikooli professor Alberto Grand on kahtluse alla seadnud Itaalia roogade päritolulood. «Itaalia köök on tegelikult rohkem Ameerika kui Itaalia köök," ütles ta Financial Timesile, tuues ühe tegurina välja itaallaste väljarände Ameerika Ühendriikidesse. Grandi märkis, et esimene ainult pitsat pakkuv restoran avati 1911. aastal New Yorgis, mitte Napolis.