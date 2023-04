KAS SA OSTAKSID? ⟩ Menukast karastusjoogist on valminud parfüüm

Karastusjookide tootja kavatseb juba sel aastal täiustada apelsinimaitselise Fanta retsepti. Ühtlasi lubab ettevõte värskes pressiteates rikastada joogi maitseomadusi. Coca Cola kinnitab, et uue retsepti järgi valminud Fantas on rohkem tsitruselisi ja puuviljaseid noote, muutes uuel kujul karastusjoogi seni nende parimaks väljalaskeks.

Lisaks sellele on Coca Colal karastusjoogi fännidele veel üks hea uudis. Uue täiustatud retsepti puhul loosib ettevõte välja piiratud koguses Fanta-lõhnalisi parfüüme. «Scent of Fanta» nime kandev parfüüm on täna paraku saadaval vaid Ameerika ja Kanada elanikele, kirjutab toiduportaal Mashed.