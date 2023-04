UURING ⟩ Oled nõus? Kodu puhul peab rahvas tähtsaimaks just neid kahte tuba

Kinnisvaraarendaja Bonava möödunud aastal läbi viidud «Õnnelike naabruskondade uuringust» selgus, et kodu puhul on kõige olulisem ruum inimese silmis köök.

Kui uurida eestlastelt, mis on veel neile kodu juures oluline, siis köögile (86 protsenti) järgneb vannituba (83 protsenti), seejärel magamistuba (82 protsenti) ja elutuba (80 protsenti).

«See on üsna mõistetav, et inimesed tõstavad köögi väga kõrgale positsioonile. Iga kolmandat koduomanikku häirib, kui köök on liiga väike, samuti tuntakse puudust töötasapindadest ja hoiukohtadest,» rääkis Bonava Eesti turundus- ja müügijuht Lauri Laanoja ning lisas, et inimesed on tõdenud, et nende kodudes on köök kõige suurem kitsaskoht.

«Kui me mõtleme vanemate korterelamute peale, mis ehitatud 60ndatel-70ndatel, siis nendes olevad köögid ongi planeeringu mõttes pigem väiksed ning tihti ka eraldisesvad.»

Vannitubade puhul on aga asjalood veid keerulisemad. Nimelt selgub uuringust, et väga paljude vannitoad on kas valesti ehitatud või remonditud kehvade materjalidega. Lisaks kurdavad inimesed köökide väiksuse üle.

Laanoja kogemus on näidanud, et klientidel on mõnikord keeruline valida vannitoa viimistlusvahendeid ja planeeringu lahendust, kuna ruum ise tundub plaanil teiste tubadega võrreldes tõesti väike. Seega on igati mõistetav, et puudub visuaalne arusaam, kuidas asjad ruumi mahutada kõige funktsionaalsemalt.